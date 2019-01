La musique et le texte pour dire l’Arctique

Steve Fragnière présente ce samedi Sval Barde à Ebullition.

Cette création mêle ses compositions aux textes de Benjamin Ruffieux.

Née d’un voyage dans l’océan Arctique, elle réunit six musiciens, trois chanteuses et un récitant.

ÉRIC BULLIARD

Pas question de la jouer baroudeur: «Je ne suis pas du tout voyageur», rigole d’emblée Steve Fragnière, en racontant la genèse de Sval Barde, qu’il crée ce samedi à Ebullition. Issu d’un voyage au Spitzberg, ce projet mêle musique et texte, dans la lignée de ceux que le guitariste et compositeur gruérien a consacrés à Nicolas Bouvier et à Netton Bosson.

«Pas voyageur» au point d’hésiter quand Benjamin Ruffieux, skipper et fondateur de l’association Marémotrice, lui a parlé de cette expédition dans l’océan Arctique. «J’ai demandé à réfléchir. Et…