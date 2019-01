La pécheresse a tué, pourquoi?

Voilà qui ravira les fans du genre: créée pour Netflix, The sinner (La pécheresse) est diffusée depuis dimanche sur la RTS. Une minisérie de huit épisodes sombre et haletante.

Le drame n’a pas encore eu lieu, mais quelque chose cloche. Peut-être la manière légèrement compulsive avec laquelle Cora Tannetti plie les habits de son époux et désinfecte les tablards. Quelques heures plus tard, la famille sera à la plage en cette chaude journée d’été dans le nord de l’Etat de New York. Cora Tannetti coupe un fruit pour son fils. A quelques mètres de là, deux couples s’amusent. Cora se lève, s’approche et égorge sauvagement un des chahuteurs, Frankie Belmont. Arrêtée par la police, elle dit ne pas savoir pourquoi elle est devenue une meurtrière.

Pas mal, le coup d’envoi de cette série, non?…