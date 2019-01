La représentation féminine stagne

Le Bureau de l’égalité et de la famille (BEF) publie une brochure de près de 50 pages qui étudie la représentation politique des femmes dans le canton de Fribourg entre 1971 et 2018. Avec, dès le titre, une question centrale: «Evolution ou stagnation?» L’analyse part des chiffres des dernières élections nationales, communales et cantonales, pour offrir une vue d’ensemble de la situation actuelle et proposer des recommandations pour l’améliorer.

«La représentation des Fribourgeoises dans les instances politiques des niveaux national, cantonal et communal a tendance à stagner, voire à reculer», relève le communiqué de la Direction de la santé et des affaires sociales. Le Conseil d’Etat, par exemple, est passé de trois femmes en 2011 à une seule en 2018. Au niveau communal, la progression…