La télé des années 90

FRANCE3, VENDREDI, À 21 H

La décennie 90 contraste avec l’insouciance et la légèreté de la télévision des années 80. Le ton se durcit, la parole devient plus acerbe, l’insolence et l’irrévérence sont de mise pour oublier les menaces qui grondent. Les visages apparus dans les années 80 deviennent des stars dans les années 90: Nagui, Jean-Luc Delarue, Thierry Ardisson, Christophe Dechavanne ou encore Christine Bravo. Dans ce premier épisode (1990-1993), ce que l’on appelle «le paysage audiovisuel» est profondément bouleversé. Les variétés vont connaître leur déclin pendant que de nouveaux visages apparaissent. Voici venu le temps de: Coucou c’est nous, Taratata, Les Minikeums, Perdu de vue, Fort Boyard, Frou-Frou, Une famille en or, La Nuit des héros, Tout est possible ou encore Double…