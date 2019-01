Le doc nature

RTS2, JEUDI, À 20 H 10

Phoques gris, les nouvelles odyssées

Dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord vivent les phoques gris, de grands prédateurs européens qui se nourrissent essentiellement de poissons et de crustacés. Mais leur monde change: les stocks de poissons diminuent, ils sont victimes de prédateurs redoutables et d’abattages légaux. En réponse, les phoques modifient leur comportement. Les phoques gris qui barbotent dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord ont dû adapter leur comportement, faute de nourriture suffisante. Les poissons et les crustacés se font rares, victimes de prédateurs redoutables et d’abattages légaux. En réponse, les phoques adoptent des attitudes singulières et inédites. Grâce à l’intensification des relevés annuels et l’amélioration des techniques de…