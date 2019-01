Le fils perdu

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Bons catholiques et ouverts d’esprit, Stefan et Ulrike Schenk ont accepté, avec toute la bienveillance possible, la conversion de Jakob, leur cadet de 19 ans, à l’islam. Mais lorsque la police judiciaire fait irruption dans leur salon, leur univers s’effondre: Jakob, qu’ils croyaient parti en vacances en Espagne avec un camarade, aurait selon toute vraisemblance rejoint les rangs de l’organisation Etat islamique en Syrie. Alors que les dissimulations et mensonges de Jakob leur sont peu à peu révélés, Stefan et Ulrike, d’abord incrédules, prennent brutalement conscience de la radicalisation de leur fils, qu’ils avaient refusé de voir. Quand le jeune homme donne enfin signe de vie, Stefan décide d’aller le chercher lui-même en Syrie, accompagné de David, son aîné.…