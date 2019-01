Le Grand Prix de la Glâne en danger

TENNIS. Le Grand Prix de la Glâne a-t-il vécu sa dernière édition? La question, récurrente, se pose plus que jamais pour la compétition romontoise, qui s’est terminée dimanche sur un triste bilan. Seulement 23 joueurs (dont deux dames) ont fait le déplacement. «C’est la moitié moins que l’an dernier, regrette Jean-Marc Dafflon. Les joueurs ne sont évidemment pas attirés par les conditions de jeu compliquées à Romont, où il faisait tout juste 7 degrés l’autre matin.» Difficile dès lors pour le directeur du tournoi d’évoquer l’avenir. «Si rien ne change, ce tournoi est voué à l’échec. Lorsque je l’ai repris en 2016, l’objectif était d’approcher en cinq ans les 200 participants, comme par le passé. On en est loin.» Jean-Marc Dafflon ne peut en dire plus pour l’heure. «Le Grand Prix est…