Le HCBG se fourvoie et subit un camouflet

Alors qu’il menait 2-0 face à Portes du Soleil, le HC Bulle-la Gruyère a littéralement offert la victoire au cancre de 2e ligue (4-7). Une défaite cinglante qui résume la saison compliquée des Bullois. «C’est surtout une question de mental, de caractère et d’expérience», déplore l’entraîneur Jean-Yves Schwitz.

QUENTIN DOUSSE

Le HC Bulle-la Gruyère ne fait décidément rien comme les autres cette saison. Vainqueurs de Fleurier samedi dernier, les Gruériens avaient une occasion en or d’enchaîner un deuxième succès samedi face à la lanterne rouge de 2e ligue, le HC Portes du Soleil. Dans leur patinoire et avec une entame de match idéale (2-0 après neuf minutes), il ne pouvait rien arriver aux Gruériens. Et pourtant! Au coup de sifflet final, ce sont bien les joueurs valaisans qui ont fait…