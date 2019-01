Le mimosa d’Alain Berset

Ce lecteur en attend davantage du Conseil fédéral en faveur des personnes âgées.

L’action du conseiller fédéral Alain Berset pour l’association suisse du Mimosa du bonheur est belle et sert une très bonne cause: les enfants et adolescents issus de familles à revenu modeste ou confrontées à des difficultés financières. Il est d’une évidence qu’un mimosa n’est pas une rose, mais cette démarche du conseiller fédéral Berset devient épineuse dans une société active et vieillissante.

Il l’avait dit en 2017 lors du 100e anniversaire de Pro Senectute: «La vieillesse doit aussi être envisagée de manière mûrement réfléchie.» Mais le dire sans donner les moyens adéquats aux seniors concernés, c’est comme le dire avec des fleurs plutôt que de parler. En termes de communication politique, le chef du…