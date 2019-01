Le personnel de l'Etat manifestera et menace de faire grève

Aucune des trois variantes, proposées par le Conseil d'Etat, ne leur convient. Les employés craignent une forte péjoration de leurs rentes. Ils souhaitent conserver la possibilité de prendre une retraite anticipée à 60 ans. Ils estiment que les efforts doivent être partagés à raison de 58% pour l'Etat-employeur et 42% pour le personnel, ce qui correspond à la répartition actuelle du financement de la caisse de prévoyance. Dans chacune des trois variantes, la part du personnel est bien plus élevée que celle du canton. Une manifestation aura lieu le 20 février à Fribourg. Une semaine plus tard, après deux séances de négociations avec le Conseil d'Etat, une nouvelle assemblée du personnel tranchera sur l'organisation d'une action de plus grande ampleur en mars.