Le Petit Jésus enlevé

Le Conseil de paroisse de La Roche s’indigne de la mystérieuse disparition du Petit Jésus.

La paroisse de La Roche vient de fêter une belle messe de minuit autour de la crèche, mise en place comme chaque année, avec les magnifiques personnages en bois sculptés par une artiste de la paroisse.

Les jours suivants, alors que les chants résonnent encore autour de la crèche, de nombreux fidèles viennent s’y recueillir et l’admirer. Oh! Stupéfaction, indignation, le Petit Jésus a disparu! On pense à un animal, une bête sauvage… Mais elle s’en serait plutôt prise à un mouton, non? Alors, peut-être un animal à deux mains? Impensable!

Mais si cet animal a, par hasard, un semblant de cœur, qu’il fasse le chemin inverse et rende le petit à sa mère!

Le Conseil de paroisse de La Roche