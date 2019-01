Le quatuor Orchis en concert

Ce dimanche à 17 h, en l’église de Riaz, le quatuor Orchis proposera des œuvres profanes et religieuses de toutes les époques. Proposé par l’association culturelle Vie à Riaz, le concert permettra d’écouter aussi bien le Deum Verum d’Etienne de Liège, le Cantate Domino de Giuseppe Ottavio Pitoni que les Trois Equale de Ludwig van Beethoven ou la Serenade d’hiver de Camille Saint-Saëns. Dix pièces seront interprétées au total, auxquelles s’ajoutera un bouquet de chants populaires d’ici et d’ailleurs. Chœur d’hommes, Orchis a été fondé en 2010, par Nicolas Pernet et Pascal Widder, tous deux enseignants au Conservatoire de musique de Fribourg.