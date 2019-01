Les berceuses fatales du génial Ed Harcourt

Ed Harcourt

BEYOND THE END

Point of Departure

Ed Harcourt est un petit génie de la musique. Et, parfois, les petits génies ne sont pas compris de tous. Pianiste pour Patti Smith ou The Libertines, compositeur pour Marianne Faithfull, le Londonien de 41 ans poursuit en parallèle une carrière en son nom. Avec Beyond the end, son neuvième album, il s’octroie le plaisir d’une expérience instrumentale de très haute volée. En marge du grand public. Et qui ne manquera pas d’agacer les fans de ce songwriter inventif et ténébreux. A commencer par l’absence de sa voix, d’ordinaire si accrocheuse.

A l’écoute de ces douze pièces, essentiellement articulées autour d’un piano dénudé et parfois ornées de cordes déchirantes, le musicien signe la bande originale d’un film imaginaire, comme le présage la…