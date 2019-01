Les Bussard signent le coup double parfait

Thomas et Robin Bussard sont à l’unisson après leur weekend à Rothwald (VS), où se sont déroulés les championnats de Suisse individuel et de sprint. «On ne pouvait simplement pas faire mieux», savoure Thomas. «Je suis hyper content, complète Robin. Des titres nationaux, ce n’est quand même pas rien au vu du niveau en Suisse. En plus, partager le podium avec mon frère est particulier. On est très complices. Ça me fiche encore les frissons!» Les frères jumeaux d’Albeuve (16 ans) ont de quoi savourer, puisqu’ils ont réalisé le parfait doublé chez les cadets: titré sur la course individuelle le samedi devant Thomas, Robin a dû céder la victoire à son frangin le lendemain en sprint. «Sur ces deux jours, on a rapidement pris les devants et creusé l’écart, raconte Robin. On a un niveau physique…