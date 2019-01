Les explorations de Florian Favre

De retour des Etats-Unis – où il a séjourné grâce à la Bourse de mobilité pour la création artistique attribuée par l’Etat de Fribourg – le pianiste fribourgeois Florian Favre présente le fruit de son travail ce jeudi au Nouveau Monde, à Fribourg, dans un concert coorganisé par La Spirale. Il sera accompagné de son trio ainsi que de musiciens rencontrés à New York, à La Nouvelle Orléans et à Lyon.



Baptisé Néology, ce nouveau projet révèle des facettes inédites de Florian Favre: il devient rappeur-pianiste et explore les interactions entre texte et musique. Son mélange de jazz, de pop et de hip-hop combine poésie et ironie, tout en invitant à danser.

A noter également que le pianiste fribourgeois est aussi l’invité du quatrième Jeudi midi que propose le Nouveau Monde. Florian Favre a en…