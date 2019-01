Les premiers flocons de l’année ont créé quelques accidents et perturbations

Mercredi matin, les premiers flocons de l’année ont fait leur apparition dans le canton. La police cantonale est intervenue pour plusieurs accidents de la circulation dus principalement à des vitesses inadaptées aux conditions de la route.

Sur l’autoroute A12, entre Châtel-St-Denis et Vaulruz, à la hauteur de Semsales, un automobiliste de 21 ans a heurté l’arrière d’une autre voiture vers 8 h 10. Un peu plus tard, à la hauteur de Sâles, un conducteur de 27 ans a perdu la maîtrise de son véhicule et a traversé le treillis anti-gibier pour terminer sa course sur le flanc droit, hors de la chaussée. En fin d’après-midi, sur le tronçon Rossens - Matran, un automobiliste de 20 ans a heurté une borne SOS sur la droite de la chaussée, suite à une perte de maîtrise. Ces accidents n’ont causé que des dommages matériels.

Sur la route cantonale entre Sâles et St-Martin, une automobiliste de 18 ans a perdu la maîtrise de son véhicule à la hauteur de Le Crêt. Elle a terminé sa course dans un champ, sur le toit. La conductrice a été légèrement blessée et acheminée par une ambulance dans un hôpital.

Plusieurs autres accidents ont été recensés sur le réseau routier fribourgeois, sans que ceux-ci nécessitent l’intervention des secours. Quelques autres ralentissements et perturbations ont été constatés. Un camion a notamment été bloqué en raison de la chaussée glissante, entre Matran et Posieux, à la route des Muèses, et deux bus des Transports publics, pour les mêmes raisons, ont été immobilisés à Fribourg et Villars-sur-Glâne. En début de soirée, un retour à la normale a pu être constaté. Ce jeudi matin, aucun fait particulier n’est à relever.

Appel à la prudence :

La police rappelle aux automobilistes de rouler prudemment et d’adapter leur vitesse en toute circonstance, notamment par rapport aux conditions de la route. Il y a lieu de prévoir un plus long temps de déplacement selon les conditions météorologiques.