Les titres cantonaux en jeu ce week-end à Bulle

BADMINTON. Ils seront 230, ce week-end à la salle omnisports de Bulle, à se disputer les titres de champions fribourgeois de badminton. Dès vendredi soir et jusqu’à dimanche, les femmes et les hommes licenciés et non licenciés se mesureront en simples, en doubles et en mixtes. Quant aux juniors, ils formeront les catégories U13, U15 et U17. Les joutes, sous forme de matches de poule, débuteront à 19 h le vendredi et reprendront les jours suivants à 8 h. Les finales, dès les quarts, sont programmées dans l’aprèsmidi du dimanche. Si les titres de champions dans la catégorie 1 devraient revenir aux pensionnaires des clubs de LNA et de 1re ligue que sont Union Fribourg/ Tavel et Schmitten, les badistes du BC Bulle peuvent se mettre en évidence dans la catégorie 2.

«Avec Frédéric Magne, nous…