Réunis à Villars-sur-Glâne mardi, les Verts ont soutenu à une très courte majorité (7 oui, 6 non et 5 abstentions) l'idée de lancer un référendum contre le volet fribourgeois de la réforme fiscale 17. Le Centre Gauche - PCS s'y est opposé et le Parti socialiste doit encore se prononcer.