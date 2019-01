L'heure de fermeture des magasins le samedi en votation

Le collectif, qui s'est activé ces dernières semaines pour atteindre les 6000 paraphes, a dépassé d'un tiers environ ce nombre minimal, a appris Keystone-ATS auprès de plusieurs sources. Il est composé des syndicats Unia et Syna, du Parti socialiste fribourgeois, de la Jeunesse socialiste fribourgeoise, du Centre gauche-PCS, du parti Solidarités et de l'Union syndicale fribourgeoise.

Les référendaires disposaient d'un délai fixé au 31 janvier pour faire aboutir leur démarche. Selon La Liberté, ils avaient déjà franchi le cap des 3000 signatures à fin décembre. La question des heures d'ouverture apparaît sensible dans le canton, comme l'a prouvé le feuilleton qui a concerné la ville de Fribourg en décembre dernier.

Déjà une votation

Le peuple fribourgeois avait d'ailleurs déjà voté sur la question d'une ouverture prolongée d'une heure le samedi en 2009. Il avait alors refusé le changement, à une majorité de 57,7% des voix. En octobre dernier, le Grand Conseil avait accepté par 68 voix contre 28 et 5 abstentions une modification de la loi sur l'exercice du commerce.

Cette modification voulue par le législatif cantonal assure un assouplissement de l'horaire d'ouverture des magasins le samedi, avec une heure supplémentaire jusqu'à 17 h pour les commerçants qui le souhaitent. Fribourg est pour l'heure le seul canton en Suisse romande à imposer une fermeture à 16 h ce jour-là.

La votation sur la question pourrait intervenir le 19 mai prochain, sous réserve de la validation des signatures. ATS