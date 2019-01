Mémoires d’autres tombes

Collectif

TRACES DE LA GRANDE GUERRE

On a marché sur la Bulle

La Première Guerre est finie, son centenaire aussi. Mais pas son souvenir. Jamais, peut-on espérer. Un apport inattendu poursuit l’important travail de mémoire qui a pris place depuis 2014. Traces de la Grande Guerre réunit 18 contributions originales d’artistes internationaux du 9e art réfléchissant notre rapport au passé, les empreintes laissées par le conflit dans les âmes et les corps, les cicatrices visibles et invisibles qui se propagent jusqu’à aujourd’hui. Car si elle est maintenant relativement éloignée dans le temps, la «Der des ders» semble pourtant plus proche que jamais, questionnant encore l’absurdité et la violence d’une humanité qui s’habitue à l’horreur. Négligée pendant longtemps, elle est bien d’une actualité…