Marathon de films sur le petit écran

La télé, c’est de la réalité trafiquée, des séries à gogo et des talk-shows. Mais pas que. C’est encore et toujours des films à revoir.

Tout enterrée qu’elle est par le streaming et le téléchargement, cette bonne vieille télé n’en continue pas moins de proposer des longs métrages. Une fois n’est pas coutume, notre semaine au poste prend la forme d’un marathon filmique. On n’a pas poussé le bouchon jusqu’à 42, mais jusqu’à six films. A voir d’ici samedi.

On prend un bon départ avec Va,vis et deviens (sur France Ô ce soir à 22 h 50), un film qui raconte le destin d’un jeune garçon qui fuit l’Ethiopie. Le réalisateur Radu Mihaileanu joint le sensible au nécessaire pour retracer l’émigration des Falashas Juifs éthiopiens) en Israël et, plus généralement, l’agitation de ce pays. Le film est…