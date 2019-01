Marianne Faithfull, de plus en plus sombre

Marianne Faithfull

NEGATIVE CAPABILITY

BMG

A plus de septante ans, Marianne Faithfull n’en finit plus d’enregistrer des albums sublimes, de plus en plus sombres, à l’image de sa voix, de plus en plus écorchée. Comme à son habitude depuis plus de cinquante ans, l’égérie des Rolling Stones magnifie les musiques des autres, en général la crème de la crème. A l’image de Mark Lanegan qui signe They come at night, sans doute le titre le plus puissant de ce Negative capability. «Terror in Paris/The futur is here», chante-t-elle sur ce titre inspiré des attentats du Bataclan.

Homme de main de la chanteuse depuis 2003, Nick Cave lui offre à nouveau une perle, The gypsy faerie queen, une complainte au piano et à la guitare acoustique, hantée par le violon de son compère Warren Ellis. Mais, la…