Mathilde Gremaud: «Je suis tranquille maintenant»

A 18 ans, Mathilde Gremaud a remporté une deuxième médaille d’or dans le cadre des X-Games, après son titre déjà récolté en Big Air en 2017. Sa saison est d’ores et déjà réussie.

LAURENT MOREL (SKIACTU)

Pour sa première participation aux X-Games d’Aspen, les plus relevés de l’année (elle était remplaçante en 2017 et blessée en 2018), Mathilde Gremaud a fait les choses en grand. Si la journée de vendredi a plutôt mal commencé pour la Gruérienne, dé- çue aux larmes après sa 6e place en slopestyle, elle a su se relever sur le Big Air de la station du Colorado, agendé dans la soirée. Devant un public américain surmotivé, la vicechampionne olympique de slopestyle a brillé de mille feux, grâce notamment à un switch double Cork 1080 déterminant. De quoi laisser exploser sa joie et en profiter…