BROC

Michel Enderli est décédé le 21 janvier, à l’âge de 68 ans. Un dernier hommage lui a été rendu le mercredi 23 janvier, en l’église St-Othmar de Broc.

Né à Broc, le 18 janvier 1951, Michel Enderli était le fils cadet d’Oscar et Fernande, déjà parents de Marie-Jeanne. Après sa scolarité obligatoire à Broc et à Bulle, il a poursuivi ses études au Collège de Saint-Maurice et à l’EPFL de Lausanne pour devenir architecte.

Son diplôme en main, il a voyagé de par le monde, a travaillé au Maroc et à Djibouti puis, de retour en Suisse, il a exercé sa profession d’architecte d’abord dans le privé puis au Service de l’aménagement et de la construction à l’Etat de Fribourg.

Michel s’est aussi investi au service de la communauté brocoise. De 1991 à 1996, élu conseiller communal, il fut…