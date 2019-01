Mieux vaut en rire

Melissa Broder

SO SAD TODAY

Editions de l’Olivier, 208 pages

So sad today, en français «si triste aujourd’hui», est le nom d’un compte twitter, anonyme au début, qui a rencontré un grand succès aux Etats-Unis. Trois ans plus tard, l’écrivain et poète Melissa Broder avoue en être l’auteur, puis remanie ses tweets pour en faire un livre. Un recueil de récits sur la dépression et les addictions, à l’humour dévastateur et d’une crudité impressionnante.

Cette habitante de Los Angeles raconte ainsi qu’elle ne s’est jamais sentie à la hauteur et en rajoute des tonnes. Dès sa naissance, quand le docteur affirme qu’elle est jolie, bébé Melissa se met la pression et décide qu’elle devra le rester toute sa vie. «J’allais clairement tout foirer.» Evidemment, elle se compare immédiatement aux autres…