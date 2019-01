Dimanche, Nicole Donzallaz a participé au cross-country populaire à Seefeld, dans le Tyrol autrichien. Elle a terminé au deuxième rang en 2 h 12 après 40 kilomètres d’effort. Elle a été devancée de six minutes par l’Allemande Sigrid Mutscheller-Lang, qui gagne la Kaiser Maximilian Lauf pour la troisième fois d’affilée. L’année passée, la Vaulruzienne de 37 ans avait craqué à 20 kilomètres de l’arrivée à cause du froid et avait bouclé les 60 kilomètres en 2 h 54.