Noir c’est noir

Fabien Nury et Brüno

VINTAGE AND BADASS, LE CINÉMA DE TYLER CROSS Dargaud, 184 pages

Voilà un livre étonnant, réservé peut-être à des amateurs déjà convaincus, mais ô combien revigorant. Fabien Nury et Brüno sont les heureux parents d’une bande dessinée sombre, d’un polar crasseux planté dans les années 1950, avec plein de flingues assoiffés, de braquages foireux, de bassesses très humaines. Tyler Cross marque son monde. En la lisant, on a l’impression de retrouver un ami peut-être perdu de vue, mais que l’on retrouve avec un plaisir non dissimulé: la richesse des intrigues, la noirceur des scénarios réveillent des souvenirs diffus, des références plus ou moins conscientes, en particulier du cinéma noir américain.

Avec l’artbook Vintage and Badass, le duo exprime son amour pour les films…