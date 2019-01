Le café Le IIIe, à Bulle, accueille ce jeudi, dès 21 h, une performance picturale et sonore avec Jod Ruletka. «Comme un larsen pictural où les riffs pervertissent la forme, cisaillent la matière, provoquent la lumière et anéantissent le chaos. Du moins quelque chose comme ça», indique le IIIe. Cardi sera au son et Jod aux pinceaux.