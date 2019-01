Pixels et caetera

VACHE. Si je me souviens bien, nous en étions arrivés à ce moment de la conversation, à l’apéro du premier jour de l’an, tous confortablement installés au salon – F. venait d’affirmer qu’il y a plus de nus au plafond de la Sixtine qu’à la télévision aujourd’hui – quand apparut à l’écran le président de la Confédération pour ses vœux. Il fallut aussitôt confirmer à nos amis français, venus quelques jours à la maison, que cet homme, derrière son bureau d’agent d’assurances, était bel et bien notre président, et de l’étonnement ils passèrent à la stupéfaction à mesure qu’Ueli Maurer prononçait son discours. «Quoi, une vache en bois, un téléphone portable, mais c’est quoi ce discours sur les valeurs du pays?» demanda L., qui avait particulièrement apprécié, la veille, le discours d’Emmanuel…