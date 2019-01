Pixels et caetera

PEU ME CHAUT. Le monde, mode d’emploi: grâce à l’application du Nouvel Obs, lecture (gratuite) d’un article sur la personnalité de MacKenzie Bezos, l’épouse de Jeff, patron d’Amazon, et future divorcée la plus riche du monde – 68 milliards – loin devant la fille Bettencourt. Les Bezos ont lancé Amazon, elle faisait la compta quand il faisait les colis, n’y a-t-il pas meilleure condition pour l’amour? Jeff et MacKenzie ont eu quatre enfants que cette dernière conduit elle-même à l’école «au volant de sa Honda». Le soir, Jeff fait la vaisselle, et MacKenzie, que fait-elle? Elle écrit (deux romans, dont le premier, paru en 2005, a été récompensé par l’America Book Award). J’arrête là, car le plus intéressant, ce ne sont pas les détails de cet article, mais l’unique commentaire (pour le…