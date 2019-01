Pixels et caetera

DADA. Deux grands mystères en ce début d’année 2019. Le premier: comment expliquer que la photo d’un œuf soit la plus likée de l’histoire d’Instagram (plus de 50 millions de cœurs), faisant de cet œuf le numéro un devant les photos du bébé de Kylie Jenner, demi-sœur de Kim Kardashian? Deuxième mystère: comment expliquer que la presse et les politiques accordent encore du crédit à Klaus Schwab, le fondateur du Forum de Davos, qui, chaque année dans les Alpes grisonnes, va de sa tirade moralisante sur les changements à apporter à la mondialisation et aux affaires devant des invités jet-setteurs qui, le reste du temps, font exactement le contraire de ce qu’il demande? Peut-être faut-il chercher à ces deux mystères une explication commune, obscure et pour tout dire un brin dada, en se…