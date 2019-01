Podium dzodzet à la Poya’ttack

Les Fribourgeois étaient en forme mercredi aux Paccots. Ils ont tout simplement occupé les trois premières places. Mieux, quatre skieurs cantonaux ont figuré dans le top 5. Le local Nicolas Philipona a remporté la course de 3,4 kilomètres (450 mètres de dénivelé positif) en 23’52. Rémy Dénervaud (Les Sciernes-d’Albeuve, 24’17) et Benoît Guex (Matran, 25’18) ont complété le podium. En tout, 138 skieurs (115 hommes, 23 femmes) ont participé au contre-la-montre dans la station veveysanne.

La surprise est venue de Jérémy Muriset. Le Charmeysan de 15 ans a pris le cinquième rang scratch et a terminé premier des juniors. Il n’a concédé que six secondes au quatrième, le Vaudois Rémi Français (25’35). Dans le haut du classement scratch, on retrouve Cédric Remy (Charmey) dixième en 27’10,…