Pour agir en amont des actes de violence

Le Conseil d’Etat a présenté hier son concept de gestion des menaces. Une nouvelle unité de police sera chargée d’identifier les dangers potentiels.

AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE

Le canton de Fribourg veut se doter d’une unité de police et d’un réseau de partenaires pour identifier, analyser et désamorcer les risques d’actes violents. Le Gouvernement concrétise ainsi l’un de ses objectifs de législature contre la criminalité. «C’est un projet très important pour le canton», a indiqué hier à Fribourg le conseiller d’Etat Maurice Ropraz, chef de la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ). «Le risque s’est accru dans notre société ces dernières années et fait partie du travail quotidien des autorités», a précisé le ministre libéral-radical.

«Le contexte veut que des gens se…