En collaboration avec le ciné-club de l’Université de Fribourg, La Spirale projette ce week-end l’intégralité de Huit heures ne font pas un jour. Ce feuilleton télévisé de Rainer Werner Fassbinder a été diffusé en Allemagne en 1972. Les cinq épisodes (samedi à 16 h, 18 h et 21 h, dimanche à 15 h et 17 h) racontent la vie quotidienne d’une famille ouvrière allemande et reflètent les utopies de l’époque. www.laspirale.ch.