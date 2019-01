Quatre jeunes agressent des contrôleurs dans un train

SUGIEZ. Deux contrôleurs se sont fait rouer de coups par quatre individus dans le train Neuchâtel-Fribourg vendredi, selon un communiqué de la police. Les suspects ont pris la fuite dans le village de Sugiez. La police les a arrêtés après les avoir poursuivis à pied. Trois mineurs, âgés de 16 à 17 ans, et un adulte de 18 ans, tous domiciliés dans le canton de Neuchâtel, ont été placés en arrestation provisoire. Ils ont partiellement admis les faits et seront dénoncés. Les contrôleurs se sont rendus à l’hôpital pour un contrôle et ont pu rentrer chez eux dans la journée.