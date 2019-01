Rémi Bonnet 2e à Veysonnaz

Au lendemain de la Nuit du Mérite sportif fribourgeois, Rémi Bonnet a tenu parole. Il a participé samedi au Championnat de Suisse de vertical à Veysonnaz. Le Charmeysan s’est emparé du deuxième rang en accusant 36 secondes de retard sur le lauréat, le Bernois Marti Werner. Lors de cette 11e édition de la Berlouka’s race, le skieur de 23 ans a parcouru les 4574 mètres et les 757 mètres de dénivelé en 31’26.

Rémi Bonnet n’a pas été le seul Sudiste à se mettre en avant en terres valaisannes. Chez les hommes, Rémy Dénervaud (Les Sciernes), Maxime Brodard (La Roche), Simon Rémy (Charmey) et François Barras (La Roche) ont respectivement terminé 11e, 16e, 20e et 26e de la verticale. En tout, c’est 63 skieurs qui ont participé à la course dans cette catégorie. Chez les dames, la victoire est…