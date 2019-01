Rémi Bonnet deuxième de la verticale de Coupe du monde, à Andorre

En déplacement à Andorre pour une Coupe du monde, Rémi Bonnet (au centre) s’est classé 10e de la course individuelle samedi, et surtout deuxième de la verticale dimanche. Avec son coéquipier Werner Marti, le Charmeysan a mené la cadence en tête de course, avant de s’incliner devant le Bernois pour la victoire finale, pour quatre petites secondes. Grand dominateur de l’épreuve individuelle, mais lâché par les deux Suisses dimanche, l’Italien Robert Antonioli complète le podium. Meilleur Helvète samedi et deuxième dimanche, Rémi Bonnet devrait obtenir ce qu’il est allé chercher dans les Pyrénées, à savoir sa qualification pour les championnats du monde de Villars, en mars prochain.