Retour au son de Dire Straits

Mark Knopfler est l’un des derniers monstres sacrés de la musique anglaise. Même si le guitariste de 69 ans est né à Glasgow et que sa musique est nettement plus influencée par l’Amérique profonde que par les Midlands… Et comme pour tous ces artistes qui ont leur carrière dans le dos, ce légendaire placide se contente de choses simples: par exemple, se faire plaisir. En novembre, il a sorti un nouvel opus, Down the road wherever. Pour autant, l’homme ne se fiche pas de la poire de ses fans. Il a concocté seize chansons à 180 degrés. Avec un retour marqué au format pop-rock, à l’image du titre initial Trapper man, taillé pour les stades. Surtout, Mark Knopfler renoue avec ce que tout le monde attendait de lui depuis trente ans: le…