Robin Bussard et Séverine Girard s’illustrent à la Follieuse

La Montée de la Follieuse, à Morgins (VS), a permis à plusieurs régionaux de s’illustrer vendredi dernier. Au terme d’une montée de 525 m de dénivelé (sur 2,6 kilomètres), le cadet d’Albeuve Robin Bussard a réalisé l’excellent dixième chrono (3e chez les U20) en 22’11. Le Gruérien de 16 ans a concédé un peu plus de 1’30 sur le vainqueur, le garde-frontière zermattois Martin Anthamatten (20’34). La course féminine, remportée par la Neuchâteloise Marianne Fatton (25’32), a vu Séverine Girard (Estavannens) se classer à la cinquième place en 27’55.