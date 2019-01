Un soir de fête, quatre étudiants renversent un inconnu sur la route. Paniqués, ils se débarrassent du corps et se promettent de garder le secret. Mais, un an plus tard, ils se retrouvent confrontés à d’étranges phénomènes. Quelqu’un sait et leur fait savoir, face à la menace qui les cerne de plus en plus, ils doivent seuls, essayer d’arrêter ce cauchemar!

Lundi, à 20 h 40, sur RTL9