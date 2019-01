Suzanne Perrin née Vuichard

SEMSALES

La famille et les amis de Suzanne Perrin-Vuichard se sont réunis le 4 décembre en l’église de Semsales pour lui rendre un ultime hommage. Elle est décédée à l’hôpital de Riaz le 30 novembre, dans sa 85e année.

Suzanne est née à Semsales le 2 septembre 1934 dans la famille de Paul et Léonie Vuichard, qui comptait trois filles et un garçon. Elle vécut une enfance heureuse. Elle chantait et dansait devant la maison pendant que son papa jouait de l’accordéon. Elle fit sa scolarité dans son village natal.

Le 18 mai 1959, elle unit sa destinée à Romain Perrin. La famille s’agrandit avec l’arrivée de jumeaux et d’une fille, puis de six petits-enfants. Grande travailleuse, Suzanne appréciait beaucoup les réunions de famille, rire et faire son jardin. Elle aimait se promener dans le…