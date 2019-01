ATELIER J.-J. HOFSTETTER. L’atelier-galerie J.-J. Hofstetter, à Fribourg (rue des Epouses 18) expose les travaux de trois artistes, jusqu’au 16 février. Les dessins et peintures de Cecilia Demarmels côtoient les sculptures d’Emmanuel Lendenmann et les dessins de Lauriane Sallin. A découvrir les jeudis et vendredis, de 14 h à 18 h 30 et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. www.galerie-hofstetter.ch.