Un conte soufi pour la réouverture

Après plus d’une année de fermeture pour travaux, la salle Mummenschanz, à Villars-sur-Glâne, rouvre ce week-end. Avec une œuvre majeure de la tradition soufie, La conférence des oiseaux.

Après les soucis, les travaux et les chiffres, voici le moment de revenir au spectacle: la salle Mummenschanz, à Nuithonie, rouvre officiellement ses portes ce week-end, avec un spectacle événement. Samedi et dimanche sont en effet programmées deux représentations de La conférence des oiseaux, de Jean-Claude Carrière et Guy Pierre Couleau, d’après un conte soufi du poète persan Farid Uddin Attar (1142-1220). Evénement, parce que ce spectacle reprend une création qui a marqué le théâtre contemporain et en particulier le Festival d’Avignon. Dans un cloître, en 1979, Peter Brook a mis en scène ce texte…