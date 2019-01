Un directeur sportif commun pour les juniors de Bulle et La Tour

Le FC Bulle et le FC La Tour/Le Pâquier ont annoncé hier l’engagement de Matthieu Bucher comme directeur technique pour l’ensemble de leur mouvement juniors, qui compte 33 équipes. Le contrat porte sur un taux d’occupation de 75%. Le Français de 36 ans, qui avait notamment porté les couleurs bulloises, aura pour mission de «définir et appliquer une philosophie commune, d’établir les contingents dans le respect de la progression des enfants et des ambitions des deux clubs, de soutenir et former les entraîneurs, de redynamiser le Team la Gruyère et d’optimiser les relations avec le Team AFF», développent les présidents Philippe Kolly et Jean-Pierre Wehren dans un communiqué. Ils précisent que chaque joueur et chaque équipe continuera d’appartenir administrativement et financièrement à son…