Un homme à la hauteur

M6, JEUDI, À 21 H



Quand Diane rencontre Alexandre… elle tombe des nues. Mais tente, en vain, de ne rien en laisser paraître, car l’homme qui l’avait tant séduite au téléphone mesure… 1,40 m! Mais la belle avocate se sent attirée par lui malgré leur différence de taille. D’autant qu’Alexandre, intelligent, spirituel, attentionné possède toutes les qualités. Saurat-elle dépasser le regard (et la bêtise) des autres pour laisser une chance à leur histoire? Diane, une brillante avocate tout juste séparée de son compagnon, Bruno, reçoit un appel d’un parfait inconnu, qui a retrouvé le téléphone portable qu’elle vient de perdre. L’homme au bout du fil est charmant et la conversation prend une autre tournure. Alexandre, c’est son nom, propose alors un rendez-vous afin qu’ils se rencontrent et…