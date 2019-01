Un nouveau centre artisanal et administratif

La Feuille officielle de vendredi mentionne la construction, à Sâles, d’un centre artisanal et administratif. Plus précisément dans la zone industrielle de la Joretta. «La commune a vendu la parcelle en question il y a quelques années, explique l’édile Stéphane Baechler, responsable de l’aménagement du territoire. Le délai pour y construire quelque chose est arrivé à terme.» Propriétaire du terrain, Damien Morand, y réalisera un bâtiment sur trois étages. «Soit 1000 m2 de bureaux et de cabinets, 500 m2 de halle artisanale d’une hauteur de 7 m et environ 800 m2 de halle artisanale d’une hauteur de 4 m. Des espaces entièrement modulables.» Damien Morand en occupera une partie avec son bureau d’ingénieurs civil Sabert SA. «Viendront également un architecte, une entreprise sanitaire ainsi…