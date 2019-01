Un programme bon pour la tête

Fribourg dispose désormais d’un programme cantonal de promotion de la santé mentale, qui prévoit 28 mesures.

DOMINIQUE MEYLAN

PRÉVENTION. Pour conserver la santé, il faut soigner le corps, mais aussi l’esprit. Fribourg passe de la parole aux actes et met sur pied un programme cantonal de promotion de la santé mentale. Quelque 28 mesures seront introduites à partir de cette année. Elles bénéficieront d’un financement de 2,17 millions de francs pour 2019 à 2021, provenant de l’Etat et de Promotion santé suisse.

«La santé mentale ne va pas de soi», a souligné hier en conférence de presse Laurent Holzer, médecin directeur du secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents du Réseau fribourgeois de santé mentale. Avec ses stratégies liées à l’alimentation et au…