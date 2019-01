Un tracteur percute un véhicule familial à Villarlod

Un homme de 26 ans circulait avec un tracteur équipé d'une pince abaissée sur l'avant, sur la route de la Glâne, de Romont en direction de Villarsel-le-Gibloux samedi après-midi. Arrivé à un débouché, il a obliqué sur la voie de gauche et n'a pas remarqué la voiture en face qui circulait de Vuisternens-en-Ogoz en direction de Romont.

Un choc s'est produit entre la pince et le côté gauche du véhicule. Le toit a été découpé par la pince et ses quatre occupants ont été blessés. L'intervention de la REGA, des pompiers du Centre de renfort de Romont et du Nord-Gibloux a été nécessaire pour la désincarcération. L'automobiliste, un homme de 38 ans, a été héliporté vers le CHUV. Son épouse âgée de 38 ans également et leurs deux enfants de 14 et 6 ans ont été transférés en ambulance à l'hôpital. Le pronostic vital du père de famille est engagé. Le conducteur du tracteur n'a pas été blessé.

La route de la Glâne a été fermée à la circulation durant 2 h 30 pour les besoins de l'intervention.