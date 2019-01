Une farce paysanne au Châtelard

La Société de jeunesse du Châtelard propose neuf représentations de Miss Expo. Cette farce, écrite et mise en scène par Nicolas Bussard, illustre les péripéties d’un couple d’agriculteurs et de son employé, pas très malin, avec de nombreux intervenants. Ce rendez-vous intervient tous les deux ans avec les mêmes personnages principaux. Cette année, ils se rendent à la Fête des vignerons. Quatorze acteurs et deux souffleurs, tous membres de la Jeunesse du Châtelard, seront de la partie, commente Alexandre Roch, président de la société et présent sur scène. La première soirée, hier, affichait complet. «La salle du Lion d’Or abrite 230 places assises. Chaque année, nous parvenons quasiment à ce que toutes les chaises soient occupées», explique le président. Les repésentations ont lieu les 5,…