Une nouvelle journée pour les enfants à Moléson

«Ce concept a tellement bien marché qu’il a été recopié à l’identique dans quelques stations valaisannes comme Crans-Montana, Nendaz ou Les Crosets.» Le concept est celui de My first contest, mis sur pied par le club Subdued, la station de Moléson et l’Association fribourgeoise de ski et de snowboard (AFSS). Christian Brändli annonce la tenue, dimanche, de la quatrième édition de cette journée d’initiation au freestyle pour les enfants (ski et snowboard). «Dès 9 h nous allons accueillir 32 participants, filles et garçons, âgés de 6 à 15 ans. Ils seront encadrés par petits groupes pour apprendre à utiliser les différents obstacles du snowpark pour débutants ainsi que les règles de sécurité. L’après-midi, dès 13 h, nous organisons un petit contest. Le but n’est pas de juger uniquement la…